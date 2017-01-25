Категория: Политика | 26 января 2017 09:00
Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит в отставку.
Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит в отставку.
Повышения тарифов «Укрзализныци» в прошлом году не принесло ожидаемых результатов.
Об этом в среду на заседании правительства заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишут «Комментарии».
Покупка: 27.52 грн за 1 доллар, 29.31 грн за 1 евро, 4.3 грн за 10 российских рублей. Продажа: 28.06 грн за 1 доллар, 30.07 грн за 1 евро, 4.7 грн за 10 российских рублей.
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич забил мяч со штрафного в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом». Хавбек отличился на 21-й минуте и сделал счет 2:0. Встреча завершилась победой туринцев — 2:1. В полуфинале «Ювентус» встретится с «Наполи», обыгравшим «Фиорентину» (1:0).
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сумел снять футболку, удерживая на спине мяч. Форвард исполнил трюк на тренировке. В сезоне-2016/17 на счету 28-летнего поляка 14 голов в 17 матчах в рамках немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице.
Официальный курс валют, установленный НБУ на четверг, 25 января, говорит о том, что стоимость доллара и евро снова уменьшились.
Китайская инвестиционная группа купила футбольный клуб «Сумы», который играет в первой лиге чемпионата Украины.
надежности. Знаменитым финским телефоном можно было колоть орехи, что автор этих строк в свое время регулярно делал, а вот нынешним «Айфонам» и «Самсунгам» при таком обращении придет конец уже после первого фундука. Но даже сейчас существуют модели в усиленном корпусе или хотя бы с высокопрочным стеклянным покрытием дисплея, которые якобы способны выдержать даже удары о стену или бетонный пол. Сегодня речь как раз о таком смартфоне – BQ Bond. Читать полностью…
Компания Vertu представила смартфон Constellation 2017, вполне узнаваемый внешне и наделенный, как и все «Верту», не совсем интересным ценником. Этот мобильник станет вашим всего за 5000 евро, и за эти деньги в нем будет аж два слота под SIM-карты, да еще и с поддержкой 4G в каждом из них. Правда, радиомодуль здесь, как и в дешевом «китайце», всего один, но владельцу Vertu об этом знать не обязательно. Читать полностью…
Google сообщил о релизе прошивки Android Wear 2.0 для носимой электроники. Правда, вышла пока что ее бета-версия, но она будет последней — за ней последует выпуск финальной сборки, и она, поверьте, не заставит себя ждать. Читать полностью…
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.
Районы Киева для всех несут свои ассоциации и стереотипы. Издание TheKiev.City объединили все столичные стереотипы на нескольких картах.Ранее сообщалось, что киевлянин создал онлайн-карту муралов.Смотри также видео о столичных муралах:
Киевские муралы
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