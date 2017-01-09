Категория: Политика | 9 января 2017 17:00
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова
Министерство торговли США объявило о введении санкций против двух компаний и трех физических лиц в Турции из-за их связей с Ираном
Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с главами районов, руководством Киевавтодора, Киевпастранса, Киевтранспарксервиса и руководителями районных управлений по эффективности уборки столицы от снега, сообщает КГГА.“Я ночью проверял, как у нас происходит уборка снега со столичных улиц. Коммунальщики.подробнее
В рамках шоу CES 2017 компания ASUS анонсировала ноутбуки VivoBook Flip и VivoBook Max, не игровые, но все же относительно мощные и отлично пригодные для не самых требовательных игр. И все же это в первую очередь рабочие инструменты, которые можно оснастить хоть процессором Core i7 и 16 Гб оперативной памяти. Читать полностью…
Компания HTC подготовила предварительный финансовый отчет за четвертый квартал 2016 года, и он оказался неутешительным — прибыль минимальна, убытки растут, смартфоны почти никто не покупает. Вследствие этого было принято решение не снизить стоимость мобильников, а разнообразить их модельный ряд, так что в первой половине года выйдет как минимум четыре новых аппарата от тайваньского вендора. Читать полностью…
На фоне грандиозного падения спроса на планшетные компьютеры компания Apple решила выпустить сразу три новых iPad, и все уже в этом году. На чем основано такое решение, сказать сложно, поскольку стоить компьютеры будут немало, а потребители уже даже перестали покупать представителей среднего ценового диапазона, забив на топовые модели еще раньше. Читать полностью…
Окружной суд шведской провинции Вэрмланд признал виновным бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона в клевете в отношении футболиста «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Специалист должен заплатить игроку 24 тысячи шведских крон (2,65 тысячи долларов).
Организаторы ралли-рейда «Дакар» хотят убрать российскую команду «КамАЗ-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом рассказал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин. По его словам, новые технические требования к автомобилям потребуют от российской команды крупных финансовых затрат и времени.
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 января.
В Италии существует традиция в новогодние праздники избавляться от ненужных вещей, скопившихся в доме за последний год. Китайский интернет-магазин GearBest в этом году тоже решил перенять эту традицию, но в намного более крупных масштабах: владея складами во всех крупных регионах мира, он решил освободить для новых поступлений четыре из них путем снижения цен сразу на 40 различных товаров.
Компания HMD Global официально представила то, что все мы так долго ждали — первый настоящий смартфон Nokia. Выполненный в традиционном моноблочном форм-факторе, он получил название Nokia 6, и в продажу он поступит уже очень скоро, в первой половине текущего года. Читать полностью…
Компания Adata разработала новый твердотельный накопитель XPG SX950, позиционируемый одновременно как игровой и бюджетный. Его нельзя поместить в очень тонкий ноутбук или планшет, так как он выполнен в формате 2,5 дюйма, но зато он обладает хорошей вместимостью и надежностью. Читать полностью…