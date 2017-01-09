В Швейцарии начались переговоры по объединению Кипра
Категория: Политика | 9 января 2017 17:00

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова

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В США вводят санкции против Турции из-за связей с Ираном
Категория: Политика | 9 января 2017 17:00

Министерство торговли США объявило о введении санкций против двух компаний и трех физических лиц в Турции из-за их связей с Ираном

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Кличко про Киев в снегу: Я ночью проверял и увидел проблемы
Категория: Столица | 9 января 2017 17:00

   Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с главами районов, руководством Киевавтодора, Киевпастранса, Киевтранспарксервиса и руководителями районных управлений по эффективности уборки столицы от снега, сообщает КГГА.“Я ночью проверял, как у нас происходит уборка снега со столичных улиц. Коммунальщики.подробнее

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ASUS выпустила ноутбуки VivoBook Flip и VivoBook Max
Категория: Техника | 9 января 2017 13:00

В рамках шоу CES 2017 компания ASUS анонсировала ноутбуки VivoBook Flip и VivoBook Max, не игровые, но все же относительно мощные и отлично пригодные для не самых требовательных игр. И все же это в первую очередь рабочие инструменты, которые можно оснастить хоть процессором Core i7 и 16 Гб оперативной памяти. Читать полностью…

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HTC трудится над квартетом новых смартфонов
Категория: Техника | 9 января 2017 13:00

Компания HTC подготовила предварительный финансовый отчет за четвертый квартал 2016 года, и он оказался неутешительным — прибыль минимальна, убытки растут, смартфоны почти никто не покупает. Вследствие этого было принято решение не снизить стоимость мобильников, а разнообразить их модельный ряд, так что в первой половине года выйдет как минимум четыре новых аппарата от тайваньского вендора. Читать полностью…

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Apple выпустит сразу три новых iPad
Категория: Техника | 9 января 2017 13:00

На фоне грандиозного падения спроса на планшетные компьютеры компания Apple решила выпустить сразу три новых iPad, и все уже в этом году. На чем основано такое решение, сказать сложно, поскольку стоить компьютеры будут немало, а потребители уже даже перестали покупать представителей среднего ценового диапазона, забив на топовые модели еще раньше. Читать полностью…

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Ибрагимович выиграл суд у обвинившего его в применении допинга тренера
Категория: Спорт | 9 января 2017 13:00

Окружной суд шведской провинции Вэрмланд признал виновным бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона в клевете в отношении футболиста «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Специалист должен заплатить игроку 24 тысячи шведских крон (2,65 тысячи долларов).

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Гендиректор «КамАЗа» обвинил в предвзятости организаторов ралли «Дакар»
Категория: Спорт | 9 января 2017 13:00

Организаторы ралли-рейда «Дакар» хотят убрать российскую команду «КамАЗ-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом рассказал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин. По его словам, новые технические требования к автомобилям потребуют от российской команды крупных финансовых затрат и времени.

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Курс доллара в Украине продолжает расти
Категория: Экономика | 9 января 2017 13:00

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 января.

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GearBest предлагает скидку на 40 товаров с четырех складов
Категория: Техника | 9 января 2017 01:00

В Италии существует традиция в новогодние праздники избавляться от ненужных вещей, скопившихся в доме за последний год. Китайский интернет-магазин GearBest в этом году тоже решил перенять эту традицию, но в намного более крупных масштабах: владея складами во всех крупных регионах мира, он решил освободить для новых поступлений четыре из них путем снижения цен сразу на 40 различных товаров.

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Состоялся анонс смартфона Nokia 6
Категория: Техника | 9 января 2017 01:00

Компания HMD Global официально представила то, что все мы так долго ждали — первый настоящий смартфон Nokia. Выполненный в традиционном моноблочном форм-факторе, он получил название Nokia 6, и в продажу он поступит уже очень скоро, в первой половине текущего года. Читать полностью…

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SSD Adata XPG SX950 подойдет для любителей видеоигр
Категория: Техника | 9 января 2017 01:00

Компания Adata разработала новый твердотельный накопитель XPG SX950, позиционируемый одновременно как игровой и бюджетный. Его нельзя поместить в очень тонкий ноутбук или планшет, так как он выполнен в формате 2,5 дюйма, но зато он обладает хорошей вместимостью и надежностью. Читать полностью…

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