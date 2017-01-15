То, что крупные компании воруют идеи друг у друга, уже ни для кого не секрет, и после релиза смартфонов Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 8 мы в очередной раз в этом убедимся. Как стало известно, оба эти аппарата получат идентичную маркетинговую фишку — защиту от воды, причем одинаковой степени, которая, заметим, совершенно нехарактерна для устройств топового сегмента. Читать полностью…