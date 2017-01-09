В Италии существует традиция в новогодние праздники избавляться от ненужных вещей, скопившихся в доме за последний год. Китайский интернет-магазин GearBest в этом году тоже решил перенять эту традицию, но в намного более крупных масштабах: владея складами во всех крупных регионах мира, он решил освободить для новых поступлений четыре из них путем снижения цен сразу на 40 различных товаров.

Читать полностью…