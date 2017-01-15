Категория: Политика | 16 января 2017 09:00
Сегодня утром, 16 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину.
Сегодня утром, 16 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину.
Віце-президент США Джозеф Байден прибув з офіційним візитом до Києва і вже зустрівся з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Пізніше запланована зустріч з Петром Порошенком.
Покупка: 28.11 грн за 1 доллар, 29.57 грн за 1 евро, 4.5 грн за 10 российских рублей. Продажа: 28.81 грн за 1 доллар, 30.52 грн за 1 евро, 4.8 грн за 10 российских рублей.
Вице-премьер России по спорту Виталий Мутко заявил об ошибках в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленном под руководством Ричарда Макларена. «Его цель — бросить тень на весь российский спорт. Нужно, чтобы все были объективны», — считает Мутко.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 21-го тура английской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «красные дьяволы» набрали 40 очков и остались на шестом месте в АПЛ. «Ливерпуль» с 45 очками идет на третьем месте.
Курс валют, установленный НБУ на понедельник, 16 января, говорит о том, что доллар и евро в Украине продолжают стремительно дорожать.
Разговоры о содержании Донбасса Россией на суму в три миллиардов долларов свидетельствуют о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа.
То, что крупные компании воруют идеи друг у друга, уже ни для кого не секрет, и после релиза смартфонов Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 8 мы в очередной раз в этом убедимся. Как стало известно, оба эти аппарата получат идентичную маркетинговую фишку — защиту от воды, причем одинаковой степени, которая, заметим, совершенно нехарактерна для устройств топового сегмента. Читать полностью…
Компания Eurocom представила ноутбук Тornado F5, мощный и игровой, хотя в его дизайне нет ничего геймерского. Обладая классическим внешним видом, мобильный ПК характеризуется наличием топовых процессора от Intel и видеокарты от NVIDIA, дополненных хорошим экраном и скоростной оперативной памятью. Читать полностью…
Компания Toshiba анонсировала весьма занятное устройство под названием Canvio for Smartphone, ориентированное на тех, чей смартфон используется в качестве средства связи, ноутбука, флешки и ряда других видов техники. Это одновременно и беспроводное зарядное устройство, и средство для резервного копирования информации. Вот только владельцы фруктовых гаджетов в данном случае остаются не у дел. Читать полностью…
Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно необходимо 30 млрд гривен. Об этом рассказал министр соцполитики Андрей Рева. Как считает министр, разговоры о содержании Донбасса Россией означают, что на оккупированных территориях — экономическая катастрофа.
Представители Украины, Канады и Дании проведут инспекцию на территории России с 16 по 19 января в соответствии с Венским документом от 2011 года, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.