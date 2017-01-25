Компания Vertu представила смартфон Constellation 2017, вполне узнаваемый внешне и наделенный, как и все «Верту», не совсем интересным ценником. Этот мобильник станет вашим всего за 5000 евро, и за эти деньги в нем будет аж два слота под SIM-карты, да еще и с поддержкой 4G в каждом из них. Правда, радиомодуль здесь, как и в дешевом «китайце», всего один, но владельцу Vertu об этом знать не обязательно. Читать полностью…