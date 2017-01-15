Встреча Гройсмана с Байденом: раскрыты подробности переговоров
Категория: Политика | 16 января 2017 09:00

Сегодня утром, 16 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину.

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Джозеф Байден зустрівся з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом
Категория: Политика | 16 января 2017 09:00

Віце-президент США Джозеф Байден прибув з офіційним візитом до Києва і вже зустрівся з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Пізніше запланована зустріч з Петром Порошенком.

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Официальный курс валют и банковских металлов на 16 января
Категория: Экономика | 16 января 2017 05:00

Покупка: 28.11 грн за 1 доллар, 29.57 грн за 1 евро, 4.5 грн за 10 российских рублей. Продажа: 28.81 грн за 1 доллар, 30.52 грн за 1 евро, 4.8 грн за 10 российских рублей.

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Мутко раскритиковал доклад Макларена
Категория: Спорт | 16 января 2017 05:00

Вице-премьер России по спорту Виталий Мутко заявил об ошибках в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленном под руководством Ричарда Макларена. «Его цель — бросить тень на весь российский спорт. Нужно, чтобы все были объективны», — считает Мутко.

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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче премьер-лиги
Категория: Спорт | 16 января 2017 05:00

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 21-го тура английской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «красные дьяволы» набрали 40 очков и остались на шестом месте в АПЛ. «Ливерпуль» с 45 очками идет на третьем месте.

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Курс доллара в Украине снова взлетел
Категория: Экономика | 16 января 2017 05:00

Курс валют, установленный НБУ на понедельник, 16 января, говорит о том, что доллар и евро в Украине продолжают стремительно дорожать.

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На Донбассе экономическая катастрофа — Рева
Категория: Экономика | 16 января 2017 05:00

Разговоры о содержании Донбасса Россией на суму в три миллиардов долларов свидетельствуют о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа.

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Флагманы от Apple и Samsung получат одинаковую степень защиты от воды
Категория: Техника | 16 января 2017 01:00

То, что крупные компании воруют идеи друг у друга, уже ни для кого не секрет, и после релиза смартфонов  Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 8 мы в очередной раз в этом убедимся. Как стало известно, оба эти аппарата получат идентичную маркетинговую фишку — защиту от воды, причем одинаковой степени, которая, заметим, совершенно нехарактерна для устройств топового сегмента. Читать полностью…

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GeForce 1080 нашел применение в ноутбуке Eurocom Tornado F5
Категория: Техника | 16 января 2017 01:00

Компания Eurocom представила ноутбук Тornado F5, мощный и игровой, хотя в его дизайне нет ничего геймерского. Обладая классическим внешним видом, мобильный ПК характеризуется наличием топовых процессора от Intel и видеокарты от NVIDIA, дополненных хорошим экраном и скоростной оперативной памятью. Читать полностью…

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Toshiba встроила во внешний HDD Canvio for Smartphone зарядную станцию
Категория: Техника | 16 января 2017 01:00

Компания Toshiba анонсировала весьма занятное устройство под названием Canvio for Smartphone, ориентированное на тех, чей смартфон используется в качестве средства связи, ноутбука, флешки и ряда других видов техники. Это одновременно и беспроводное зарядное устройство, и средство для резервного копирования информации. Вот только владельцы фруктовых гаджетов в данном случае остаются не у дел. Читать полностью…

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Минсоцполитики: на пенсии для оккупированного Донбасса нужно 30 миллиардов в год
Категория: Экономика | 15 января 2017 17:00

Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно необходимо 30 млрд гривен. Об этом рассказал министр соцполитики Андрей Рева. Как считает министр, разговоры о содержании Донбасса Россией означают, что на оккупированных территориях — экономическая катастрофа.

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В Минобороны сообщили детали инспекции в Ростовской области
Категория: Политика | 15 января 2017 13:00

Представители Украины, Канады и Дании проведут инспекцию на территории России с 16 по 19 января в соответствии с Венским документом от 2011 года, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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