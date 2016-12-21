Сенат Нілдерландів готовий підтримати асоціацію Україна — ЄС. Про це повідомляють нідерландські ЗМІ. Зокрема сайт «НОС» з посиланням на власні джерела в парламенті зазначає, домовленості з ЄС щодо асоціації дозволять прем’єр-міністру Марку Рютте здобути підтримку у верхній палаті парламенту.

Новость была оставлена 21 декабря 2016 13:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.