Компания HTC, по слухам, ведет разработку нового смартфона One X10, наследника модели HTC One X9, представленной на фотографии. Это будет очередной пример попытки HTC продать мобильник среднего класса по завышенной цене, а ведь именно такое поведение и ввергло ее в пучину финансового кризиса, в которой она находится уже не первый год.

По предварительным данным, цена нового HTC One X10 составит 290 долларов США, а в его основе окажется уже далеко не самый современный процессор MediaTek Helio P10 с восемью ядрами. Также упомянуты 3 Гб оперативной памяти и две фотокамеры — основная на 13 и фронтальная на 5 мегапикселей. Таким образом, новый HTC One X10 ничем не отличается от 200-долларовых китайских смартфонов образца второй половины 2016 года, коих с каждым днем становится все больше. Возникает логичный вопрос — зачем платить больше? Быть может, все дело в экране?

На самом деле, нет — здесь будет установлена Full HD-панель с диагональю 5,5 дюйма, так что тоже ничего выдающегося. Из этого следует, что переплатить придется лишь за логотип на корпусе, который, правда, уже давно потерял свою ценность. Остается надеяться, что HTC либо привнесет в One X10 что-либо действительно новое, либо умерит свою алчность, иначе провал смартфону обеспечен на фоне более доступных моделей от тех же Xiaomi и Meizu. Предварительная дата анонса — 28 января.