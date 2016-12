Компания Acer анонсировала новые настольные компьютеры серии Aspire C. Это очень доступные моноблоки начального уровня, подходящие для использования дома и в офисе, и стоят они всего лишь от 450 американских долларов.

Новая серия десктопов Acer Aspire C представлена двумя моделями Aspire C 22 и Aspire C 24 с экранами на 21,5 и 23,8 дюйма по диагонали соответственно. Цена стартует от 450 долларов США и достигает 700 долларов, и в обоих случаях в наличии поддержка разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей. Экраны несенсорные, и сделать их таковыми нельзя. Компьютеры Aspire C 22 и Aspire C 24 оснащаются процессорами Intel Celeron J3160 и Core i3-6100U поколения Skylake соответственно. В базе установлено всего 4 Гб оперативной памяти, но его всегда можно увеличить вдвое, до 8 Гб, причем в С24 такой объем стоит по умолчанию. Дисковая подсистема недорогих моноблоков представлена винчестерами в формате 2,5 дюйма — младшая модель располагает HDD объемом 500 Гб, а старшая наделена носителем на 1 терабайт.

В остальном отличий между компьютерами нет — у обоих в наличии ОС Windows 10 версии Home от Microsoft, и оба располагают двумя портами USB 3.0, таким же количеством USB 2.0, сетевой картой и модулем Wi-Fi 802.11n. Дата релиза обоих десктопов пока не сообщается, но, раз уже известны спецификации и даже розничная цена, можно предположить, что старт продаж состоится уже в этом месяце.