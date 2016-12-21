Компания Lenovo провела анонс своего первого безрамочного смартфона ZUK Edge. Все последние слухи о нем оказались основаны на правде, в том числе и процентах площади лицевой панели, занимаемой сенсорным экраном — он на самом деле удерживает 86,4%.

У Xiaomi Mi Mix этот показатель, конечно, больше, но зато в данном случае мы наблюдаем привычное расположение многих элементов. В частности, фронтальная камера у ZUK Edge находится над экраном, а под ним скрыта аппаратная кнопка со встроенным дактилоскопом. Сам дисплей представлен IPS-панелью с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD. За счет отсутствия рамок мобильник сравним с 5,2-дюймовыми решениями. На экран нанесено усиленное стекло Gorilla Glass в формате 2,5D.

CPU смартфона ZUK Edge работает на частоте 2,35 ГГц, и это Qualcomm Snapdragon 821 с четырьмя ядрами. Также присутствуют 64 Гб встроенной памяти и модуль RAM объемом 4 или 6 гигабайтов, упомянутая фронталка снимает в 8-мегапиксельном разрешении при наличии основной камеры на 13 Мп. Последняя получила фазовый и одновременно контрастный автофокусы.

Что важно, рамка корпуса ZUK Edge сделана из металла, а не из хрупкой керамики, как у Xiaomi Mi Mix. Предусмотрены датчики сердечного ритма, уровня кислорода в крови и УФ-излучения — они вынесены на заднюю панель. Смартфон дополнен АКБ на 3100 мАч и ОС Android 7. ZUK Edge стоит от $330 за версию с 4 Гб RAM и 64 Гб ROM, а 6 Гб ОЗУ обойдутся уже в $360. Доступные цвета корпуса — черный и белый.