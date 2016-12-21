Сотрудники Национальной полиции открыли огонь по преступнику, забаррикадировавшемуся в квартире в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По словам полицейских, в квартире, кроме угрожавшего взорвать гранату, находились еще три человека и.подробнее