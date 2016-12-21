Категория: Столица | 21 декабря 2016 17:00
Сотрудники Национальной полиции открыли огонь по преступнику, забаррикадировавшемуся в квартире в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.
По словам полицейских, в квартире, кроме угрожавшего взорвать гранату, находились еще три человека и.подробнее
Новость была оставлена 21 декабря 2016 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.