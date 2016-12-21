Российский футбольный фанат Сергей Горбачев, арестованный во Франции, решил остаться в тюрьме до января, несмотря на освобождение. Об этом сообщил сотрудник отдела по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаил Максимов. Горбачев был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за участие в беспорядках.

Новость была оставлена 21 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.