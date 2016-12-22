Фонд госимущества на протяжении месяца должен провести экспертизу и определить состояние здания Гостинного двора. Такое решение принял апелляционный суд, передает ТСН.

Приостановлено рассмотрение дела по прерыванию договора аренды с Укрреставрацией.

В ноябре прокуратура Киева .подробнее