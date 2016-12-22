Фонд госимущества обязали провести экспертизу Гостинного двора
Категория: Столица | 22 декабря 2016 05:00

   Фонд госимущества на протяжении месяца должен провести экспертизу и определить состояние здания Гостинного двора. Такое решение принял апелляционный суд, передает ТСН.

Приостановлено рассмотрение дела по прерыванию договора аренды с Укрреставрацией. 

В ноябре прокуратура Киева .подробнее

Новость была оставлена 22 декабря 2016 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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