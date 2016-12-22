Категория: Столица | 22 декабря 2016 05:00
Фонд госимущества на протяжении месяца должен провести экспертизу и определить состояние здания Гостинного двора. Такое решение принял апелляционный суд, передает ТСН.
Приостановлено рассмотрение дела по прерыванию договора аренды с Укрреставрацией.
В ноябре прокуратура Киева .подробнее
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