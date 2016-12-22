Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов раскритиковал спортивных чиновников стран, решивших бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. По его словам, сами биатлонисты не могли пойти на такой шаг. Соревнования должны пройти с 9 по 12 марта.

Новость была оставлена 22 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.