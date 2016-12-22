Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич отказался переходить в московский «Спартак». Красно-белые предлагали 30-летнему форварду контракт с годовым окладом в 6 миллионов евро в год, c которым бы он мог стать самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ.

Новость была оставлена 22 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.