Компания Elephone выпустила лимитированную версию своего флагманского смартфона S7, который так и называется, S7 Limited Edition. Аппарат официально продается на территории Китая, но количество его экземпляров и правда сильно ограничено, так что следует поторопиться, особенно с учетом его очень привлекательной цены.

Новый Elephone S7 Limited Edition оценивается в 250 долларов США, тогда как оригинальный S7 стоит всего на 20 долларов дешевле. Мобильник отличается от обычного S7 наличием процессора MediaTek Helio X25 — очень крутого 10-ядерника. Также присутствуют АКБ емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 4 Гб оперативной памяти, а сенсорный экран выдает картинку в разрешении Full HD при диагонали 5,5 дюйма.

Объем встроенной памяти в модели Elephone S7 Limited Edition оставляет сразу 64 гигабайта, а штатные фотокамеры снимают в разрешении 5 и 13 мегапикселей. Смартфон укомплектован сканером отпечатков пальцев и поддержкой сотовых сетей четвертого поколения. Elephone S7 Limited Edition работает на базе ОС Google Android 6.0 Marshmallow и предлагается в черном и синем цветах корпуса. В список характеристик входят два слота под SIM-карты, один слот microSD и модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n. Количество выпущенных экземпляров аппарата не сообщается.