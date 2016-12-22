Популярный интернет-магазин GearBest запланировал масштабное обновление складов в 2017 году, что стало причиной эпических скидок на всевозможные гаджеты, одежду и аксессуары 2016 модельного года. Почти 140 лотов в новой акции могут стать вашими со скидкой до 80%.





На все товары, участвующие в распродаже, коих насчитывается 136, распространяется бесплатная доставка в пределах территории России – все расходы GearBest берет на себя. Для удобства выбора нужного лота, который, заметим, можно будет использовать в качестве подарка на Новый год, Рождество или любой другой зимне-весенний праздник, все предложенные товары разбиты на категории.

13 отдельных категорий – действительно, есть из чего выбрать! Перечислим их: смартфоны, планшеты, аксессуары для автомобилей, компьютеры и ноутбуки, потребительская электроника, игрушки и хобби, умные часы, светодиодная техника, аксессуары для дома и сада, аксессуары для спорта и развлечений на открытом воздухе, электроника и инструменты, часы и украшения, а также красота и здоровье. Существует и отдельная категория под номером 14 – традиционные для GearBest флеш-сейлы с товарами из всех остальных разделов.

В рамках акции флеш-сейлы распространяются, в частности, на фаблет Onda V919 с ОС Android ($108, скидка 55%), ТВ-приставку Beelink M18 ($51, скидка 64%), умные часы NO.1 S5 с фитнес-трекером ($25, скидка 37%), робот-пылесос JISIWEI I3 ($202, скидка 53%) и еще 12 современных гаджетов. Отдельно проводится очистка европейского и американского складов GearBest, дающая возможность купить еще больше всего по сниженным ценам.

В категории смартфонов представлено восемь моделей, в том числе и новый Blackview R7 с металлическим корпусом, поддержкой 4G и сканером отпечатков пальцев. Со скидкой 17% он стоит всего $208. Можно присмотреться и к планшету Great Wall W715, созданному специально для детей и стоящему $59 со скидкой 55%. Взрослым также будет интересен планшет Onda V919 Air с двумя ОС (Windows 10 и Android 5.1), оцененный в $146 со скидкой 26%.

Владельцам автомобилей GearBest предлагает 12 аксессуаров, среди которых есть видеорегистратор PAPAGO GoSafe510 за $101 (скидка 46%), способный вести съемку в разрешении Quad HD или 2К или 2560х1440 пикселей. К потребительской электронике относятся шлемы виртуальной реальности (Ritech VR GO можно купить всего за $11) и экшен-камеры (SJCAM SJ5000X с записью 4К-видео оценивается лишь в $103). В категории игрушек и хобби можно встретить квадрокоптеры, в том числе и гоночные, а также самолеты и машины на радиоуправлении.

Ассортимент товара, участвующего в новой акции GearBest, велик, как никогда. Здесь есть смартфоны в виде наручных часов, сверхъяркие фонари на диодах CREE, умные напольные весы, термометры, триммеры и даже корсеты для коррекции осанки. Девушки по достоинству оценят браслеты, стильные часы и плед в форме хвоста русалки, а мужчины будут рады наборам инструментов, финтес-трекеру от Garmin и автомобильному холодильнику HUANJIE 12V объемом 7,5 литра стоимостью $33 со скидкой 55%. Словом, есть из чего выбрать!