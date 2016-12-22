Компания Xiaomi готовит новый смартфон Mi S — флагманский, но при этом очень компактный. Если вы устали от лопат с экранами от 5 дюймов и выше и уже начали заглядываться на Apple iPhone SE, то не спешите переходить на темную сторону, пусть даже у них есть яблочки.

Новый Xiaomi Mi S предложит вам 4,6-дюймовый экран с разрешением Full HD или 1920х1080 точек, так что плотность пикселей и качество изображения будут на высоте. Построят этот мобильник на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, а это пока что самая передовая однокристальная система от этого производителя, да еще и со встроенной графикой Adreno 530. Частота CPU составит 2,35 ГГц на четырех ядрах, а объем ОЗУ будет равен 4 гигабайтам. Также обещана встроенная память UFS 2.0 емкостью до 128 Гб.

Экран Xiaomi Mi S будет охватывать 95 процентов цветового пространства NTSC при контрастности 1500:1, а встроенные в смартфон камеры смогут получать фотографии с разрешением 4 и 12 мегапикселей. Поддерживается запись 4К-видео, а обе матрицы выпустит компания Sony. В Xiaomi Mi S ожидается наличие двухдиапазонного WI-FI 802.11ac, модуля NFC, ультразвукового сканера отпечатков пальцев и АКБ емкостью 2600 мАч с возможностью быстрой зарядки. Размеры смартфона составят 128х64х8 миллиметров. Дата анонса Xiaomi Mi S и его цена неизвестны.