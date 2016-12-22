Киевский городской совет отказался переименовать столичный проспект Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Соответствующее решение поддержали 41 депутат из 86 зарегистрировавшихся на заседании.

Наибольшее количество голосов за переименование дали фракции.подробнее