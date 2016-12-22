Категория: Столица | 22 декабря 2016 17:00
Киевский городской совет отказался переименовать столичный проспект Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Соответствующее решение поддержали 41 депутат из 86 зарегистрировавшихся на заседании.
Наибольшее количество голосов за переименование дали фракции.подробнее
Новость была оставлена 22 декабря 2016 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.