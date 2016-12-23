В четверг, 22 декабря, сотрудники департамента уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве совместно с СБУ обнаружили в квартире жителя столицы склад оружия.Об этом сообщает пресс-служба НПУ.Читай также: В Киеве раненый полицейскими мужчина закрылся в квартире, для штурма вызвали КОРД По месту жительства 53-.подробнее

Новость была оставлена 23 декабря 2016 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.