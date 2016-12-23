Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантара в матче с клубом «РБ Лейпциг» сыграл в пас с Санта-Клаусом, который появился на рекламном щите. Игрок попытался сделать передачу на левый фланг атаки, однако вместо партнера отдал пас Санта-Клаусу. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 3:0.

Новость была оставлена 23 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.