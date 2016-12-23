«Укрсоцбанк» подал иск в Хозяйственный суд Донецкой области о возмещении убытков к Мариупольскому межрайонному отделению Управления полиции охраны в Донецкой области, сотрудники которой покинули посты охраны и позволили грабителям вывезти имущество «Азовской нефтяной компанией» (АНК), принадлежащего банку.

Новость была оставлена 23 декабря 2016 21:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.