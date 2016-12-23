Французский нападающий футбольного клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк был госпитализирован после столкновения с игроком «Америки» во время матча чемпионата Аргентины. Инцидент произошел во втором тайме. Жиньяк получил удар в затылок, упал и не смог подняться на ноги. У него диагностировали потерю памяти.

Новость была оставлена 23 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.