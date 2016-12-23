Футболист сборной Франции потерял память от удара по голове во время матча
Категория: Спорт | 23 декабря 2016 21:00

Французский нападающий футбольного клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк был госпитализирован после столкновения с игроком «Америки» во время матча чемпионата Аргентины. Инцидент произошел во втором тайме. Жиньяк получил удар в затылок, упал и не смог подняться на ноги. У него диагностировали потерю памяти.

Новость была оставлена 23 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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