В новой допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, взятой 13 декабря, не оказалось следов запрещенных веществ. По словам промоутера Поветкина Андрея Рябинского, исследование проводила Ассоциация по добровольному тестированию. «Все чисто, допинга нет», — написал Рябинский на своей странице в Twitter.

Новость была оставлена 23 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.