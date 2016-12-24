В Киеве метро на Новый год и Рождество будет работать дольше
Категория: Столица | 24 декабря 2016 05:00

   В Киеве метро будет работать до трех часов утра в Новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

«Метро будет работать на 3 часа дольше и на Новый год (с 31 декабря на 1 января), и на Рождество (с 6 января на 7 января)», — говорится в сообщении..подробнее

Новость была оставлена 24 декабря 2016 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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