В Киеве метро будет работать до трех часов утра в Новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

«Метро будет работать на 3 часа дольше и на Новый год (с 31 декабря на 1 января), и на Рождество (с 6 января на 7 января)», — говорится в сообщении..подробнее