Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, присоединился к команде Prema Powerteam, выступающей в европейском чемпионате «Формула-3». Он отметил, что сгорает от нетерпения в ожидании начала нового сезона. Также он пояснил, что рад остаться в Prema и получить возможность узнать много нового.

Новость была оставлена 24 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.