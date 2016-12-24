В нашей стране состоялся релиз нового трансформера ASUS Transformer 3 Pro с индексом T303UA. До нас он добирался очень долго, аж полгода, так как был анонсирован еще в июне, но при этом он не успел морально устареть. Сразу отметим, что это бизнес-планшет, и даже по дизайну он напоминает стильный Microsoft Surface Pro 4.

Стать обладателем ASUS Transformer 3 Pro сможет не каждый россиянин ввиду стабильности отечественной экономики. Стоит компьютер от 94000 рублей, и к нему можно докупить док-станции Mini Dock и Universal Dock с расширенным набором портов за 5600 и 1100 рублей соответственно. По умолчанию ASUS Transformer 3 Pro держит разрешение 2880х1920 пикселей на своем экране 12,6 дюйма и поставляется в комплекте с аппаратной клавиатурой Transformer Cover Keyboard с подсветкой кнопок и тачпадом.

Компьютер собран на процессоре Intel вплоть до Core i7 шестого поколения и несет в себе SSD-драйв до 1 терабайта в дополнение к ОЗУ объемом до 16 Гб. Толщина планшетной части корпуса составляет 8 миллиметров вместе с АКБ. ASUS Transformer 3 Pro работает на базе ОС Windows 10 от Microsoft и предлагает слот microSD, выход HDMI, а также порты USB 3.0 и USB-C 3.1, совмещенный с Intel Thunderbolt третьего поколения. Кроме того, на корпусе есть хорошая акустика и традиционный вход под наушники или гарнитуру. Модули связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4 тоже никуда не делись.