В течение всей недели, оставшейся до Нового года, в магазине GearBest проходит полномасштабная распродажа товаров на любой вкус. Цены стартуют со смешных $0,5, и за эту сумму действительно можно приобрести очень полезные и нужные в обиходе вещи. Максимальный размер скидок эту новогоднюю акцию превышает 60%.

Как и всегда, не обошлось без дополнительных флеш-распродаж, чтобы вы могли покупать нужные вещи со скидкой, пока покупаете вещи со скидкой.

Здесь представлены 16 лотов: планшеты, смартфоны, аксессуары для ПК, одежда, квадрокоптеры и многое другое, есть даже лазерный гравировщик 2500mw A5, компактный и удобный в использовании стоимостью всего $187. Также можно купить механическую клавиатуру с подсветкой Motospeed CK888 за $49 в комплекте с игровой мышкой или же смартфон Xiaomi Redmi Note 4 с 3 Гб RAM всего за $180. Планшетный компьютер на базе Windows 10 Onda V80 Plus в рамках этой акции станет вашим за $80.

В распродаже GearBest есть категория «Топ-8», в которой представлено три раза по восемь товаров с наиболее выгодной ценой. Итого, 24 лота можно купить намного дешевле, чем в других магазинах, и это: экшен-камеры, ноутбуки, фирменный очиститель воздуха от Xiaomi за $151, ТВ-приставки, 3D-принтер Anet A8 Desktop за $170, планшет для рисования, робот-пылесос, фитнес-трекеры и многое другое, даже компактный защитник вашей собственности – IP-камера Xiaomi Smart за $27, ведущая съемку в разрешении Full HD.

Отдельная категория «До $1» включает в себя товары, которые действительно стоят менее 1 американского доллара. 8 лотов, среди которых комплект из 50 неодимовых магнитов за $0,8, могут стать вашими уже сегодня. Также есть разделы с товарами стоимостью до $6 и до $9, и здесь уже намного больше всего интересного. За эти действительно небольшие деньги, в комплекте с бесплатной доставкой по России, каждый посетитель может стать обладателем стильного рюкзака от Xiaomi, наручных часов Blue LED Car Watch, чехла Kimi XMS002 для транспортировки экшен-камеры и аксессуаров к ней, наушников Xiaomi Piston Basic Edition и других устройств и гаджетов.

Основной раздел распродажи посвящен компьютерной и мобильной электронике. Для удобства весь каталог разбит на 14 различных не пересекающихся между собой категорий, или, если вам нужно устройство от конкретного производителя, вы можете найти его по бренду. В акции участвуют товары от Cube, Xiaomi, Vernee, Chuwi, SJCAM, ASUS, Ulefone, Oukitel, Elephone и других известных компаний.

Упомянутые 14 категорий включают свыше 70 товаров, и это смартфоны и смарт-часы, планшеты и компьютеры, потребительская электроника и аксессуары для мобильных устройств, игрушки и хобби, полезности для дома и сада, одежда и обувь, светодиодная техника, часы и украшения, принадлежности для активного отдыха и современная техника по уходу за детьми. Спешите, время акции ограничено, и на некоторые лоты скидка распространяется на определенное количество экземпляров!