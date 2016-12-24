Последний смартфон от компании Blackberry, который она разработала сама, получил предварительное название Mercury и сегодня стал героем дня благодаря утечке рендеров с ним на переднем плане. Изображения подтвердили самое главное — мобильник действительно получил аппаратную клавиатуру прямо на лицевой панели, так что можно забыть о мучениях с виртуальными кнопками.

Сведения о новом Blackberry Mercury поступили из Китая. В них говорится, что экран смартфона получит диагональ 4,5 дюйма и даже изогнутую форму, что нынче модно. В клавише пробела окажется встроенный сканер отпечатков пальцев — вероятно, это наиболее оптимальное решение с точки зрения эргономики. Смартфон укомплектуют процессором Qualcomm Snapdragon 821, пока что самым мощным в этой серии, а штатной батарейки хватит на два дня автономной работы.

Анонс Blackberry Mercury ожидается в первом квартале нового года, и его могут показать уже на CES 2017 в самом начале января. Если же нет, то он вполне может быть представлен на MWC 2017 в конце февраля. Ему могут присвоить скучное имя DTEK70, но от названия его спецификации точно не будут зависеть. В Blackberry Mercury ожидается наличие камер на 8 и 18 мегапикселей, не меньше 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб ROM и экрана с разрещением Full HD или 1920х1080 пикселей. АКБ, обеспечивающая всему этому два дня работы, получит емкость 3400 мАч. Управляться все это будет ОС Android 7 Nougat.