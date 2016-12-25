Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что уход нападающего манкунианцев Златана Ибрагимовича из парижского «Пари-Сен Жермен» пошел на пользу всему французскому футболу. Специалист отметил, что теперь, когда в чемпионате появилась конкуренция, он с интересом следит за Лигой 1.

Новость была оставлена 25 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.