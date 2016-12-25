Китайский клуб «Шанхай СИПГ» готов приобрести полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя за 25 миллионов евро (26,1 миллиона долларов). Изначально «Шанхай» предложил 27-летнему хавбеку зарплату 12 миллионов евро (12,5 миллиона долларов) в год, но тот ответил отказом. Переговоры продолжаются.

Новость была оставлена 25 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.