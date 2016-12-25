В интернет-магазине GeeksPlanet, проходит новогодняя распродажа смартфонов Bluboo. До 31 декабря на все смартфоны данной марки образца 2016 года установлена скидка до 50%. До конца года каждый посетитель магазина GeeksPlanet может купить любой из шести смартфонов Bluboo по ценам существенно ниже рыночных. Модельный ряд представлен непохожими друг на друга моноблоками, каждый со своими уникальными особенностями: Dual, Edge, Maya, Maya Max, Picasso и Mini. Рассмотрим их каждый в отдельности.





Bluboo Dual – это смартфон с двойной камерой, и в GeeksPlanet его можно заказать за $100. Телефон вышел в золотом, розово-золотом и черном исполнениях и обладает корпусом из прочного авиационного алюминия, который содержит аккумулятор емкостью 3000 мАч, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб ROM, два слота под SIM-карты, слот microSD до 256 Гб, сканер отпечатков пальцев и экран с разрешением Full HD при диагонали 5,5 дюймов, поверх которого установлено защитное стекло 2,5D. Основная камера состоит из модулей с разрешением 13 и 2 мегапикселя от Sony. Фронтальная камера снимает в разрешении 8 Мп.

Смартфон Bluboo Edge, с учетом скидки оцененный в $110, характеризуется практически безрамочным экраном за счет установки особого стекла Gorilla Glass 4 изогнутой формы. Тыльная панель корпуса тоже слегка изогнута для стиля и удобства хвата. Моноблок состоит из 2 Гб ОЗУ, встроенной памяти на 16 Гб, ОС Android 6.0, HD-экрана на 5 дюймов, АКБ 2600 мАч, двух слотов под SIM-карты, слота microSD и 4-ядерного процессора от MediaTek с частотой 1,3 ГГЦ.

Bluboo Maya относится к семейству бюджетных смартфонов и стоит $75. Цена включает в себя в первую очередь HD-дисплей с диагональю 5 дюймов, ОЗУ и ROM объемом 2 и 16 Гб соответственно, фотокамеры с разрешением 5 и 8 мегапикселей, ОС Android 6 и центральный процессор MediaTek MT6580 с четырьмя ядрами. Поддержка 4G в данной модели не предусмотрена.

Bluboo Maya Max намного мощнее модели Maya, хотя стоит всего $130. Цена включает в себя серый или золотистый корпус из металла, 3 Гб RAM, 32 Гб ROM, 8 ядер в процессоре с частотой 1,5 ГГц и 6-дюймовый экран с разрешением HD. Смартфон дополнен АКБ 4200 мАч, камерами на 13 и 5 Мп (Sony), поддержкой VoLTE, сканером отпечатков пальцев и очень громким динамиком.

В категорию недорогих средств связи входит и Bluboo Mini, на время проведения акции стоящий $55. Это смартфон для тех, кто ищет компактное мобильное устройство, удобно помещающееся в руке. Экран поддерживает разрешение 960х540 пикселей при диагонали 4,5 дюйма и матрице IPS, а в список основных характеристик входят 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, 5- и 2-мегапиксельная фотокамеры, поддержка сетей GSM и 3G, процессор MediaTek MT6580, два SIM-слота и ОС Android 6.

Последний участник акции – это Bluboo Picasso, яркий смартфон в белом, темно-синем и золотом цветах корпуса стоимостью $90. Заплатив указанную сумму, вы станете обладателем моноблока с поддержкой 4G, 2 Гб RAM, 16 Гб ROM, камерами с разрешением 5 и 8 Мп, АКБ емкостью 2800 мАч и ОС Android 6. Смартфон укомплектован 5-дюймовым HD-дисплеем, GPS-ресивером для навигации и четырьмя ядрами в процессоре с частотой 1 ГГц.