Смартфону Motorola Moto X Style на текущий момент исполнилось полтора года, но он не теряет своей актуальности и пользуется очень высоким спросом. Сегодня он был повторно обнаружен в базе данных бенчмарка GFXBench, что наводит на мысль о скором релизе его новой модификации, и так на самом деле и есть, вот только отличия кроются не совсем там, где хотелось бы.

Новый Motorola Moto X Style, как следует из предоставленной информации, сохранит свою электронную начинку неизменной, но откажется от морально устаревшей операционной системы Google Android 5.1 Lollipop, которая более не актуальна ввиду недавно вышедшей 7.1 Nougat. Собственно, именно в этом и заключаются отличия — смартфон сменит прошивку на современную и будет работать на базе Android 7.1.1, которая доступна пока что только лишь смартфонам от компании Google. Как долго придется ждать обновления, сказать трудно — вероятнее всего, релиз состоится в январе нового года.

В состав смартфона Motorola Moto X Style, напомним, входят 5,6-дюймовый экран с разрешением Quad HD или 2560х1440 пикселей, 8-ядерный процессор от Qualcomm с частотой 1,8 ГГц и встроенной видеокартой Adreno 418, 3 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 32 гигабайта. Основная фотокамера смартфона может делать хоть 20-мегапиксельные снимки и записывать видео в разрешении вплоть до Ultra HD, тогда как разрешение фронтальной камеры достигает 5 Мп.