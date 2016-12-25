Компания Ulefone показала новый смартфон Gemini Pro с совершенно неоригинальным дизайном. Концепция этого аппарата была создана еще два года назад в момент выхода iPhone 6, но в данном случае речь идет о клоне iPhone 7 2016 года, который, впрочем, визуально не отличается от своего предшественника.

Смартфон Ulefone Gemini Pro пока не поступил в продажу — его прибытие ожидается в начале нового года по цене в районе 200 долларов США. Что ж, это намного дешевле оригинального «Айфона», да и начинка у него явно лучше и свежее, так что вторичность дизайна ему вполне можно простить. У этого мобильника при себе имеется, в частности, 10-ядерный процессор MediaTek Helio X27, самый мощный на данный момент из всех существующих мобильных CPU. Его частота, как известно, достигает 2,6 ГГц.

Также в состав Ulefone Gemini Pro входят 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, а его сенсорный экран держит разрешение Full HD при диагонали 5,5 дюйма. На смартфон уже с завода устанавливается ОС Google Android 7 Nougat, почти что самая современная, и у него есть порт USB-C, модуль LTE , поддержка ускоренной зарядки и фронтальная камера на 13 мегапикселей. На задней панели расположено еще два таких же модуля, а лицевая панель закрыта стеклом в формате 2,5D. За 200 долларов это очень и очень выгодное предложение.