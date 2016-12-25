В госбюджете на 2017 год на оборону заложены расходы в размере 5,9% ВВП, но важно, чтобы эти средства реально были в бюджете. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он также подчеркнул, что парламент вновь не смог проголосовать за спецконфискацию.

Новость была оставлена 25 декабря 2016 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.