Бразильский нападающий «Милана» Луис Адриано перейдет в московский «Спартак». По информации издания, лидирующий в чемпионате России клуб заплатит за форварда около четырех миллионов евро. При этом зарплата Адриано составит 4,5 миллиона евро. Официально о сделке будет объявлено в начале января.

Новость была оставлена 25 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.