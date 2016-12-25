Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал санкт-петербургский «Зенит» самым любимым клубом России. Говоря о достижениях «Зенита» в последние 10 лет, он отметил, что клуб «выиграл все национальные трофеи и европейские, кроме кубка Лиги чемпионов». Он подчеркнул, что клуб способен развиваться без финансирования «Газпрома».

Новость была оставлена 25 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.