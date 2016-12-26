Категория: Столица | 26 декабря 2016 05:00
По факту пожара на рынке около станции метро Лесная в Киеве следственное отделение внесло ведомости в единый реестр досудебных расследований, директора рынка вызывают на допрос. Об этом сообщил руководитель Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский в эфире hromadske.ua.
Он отметил,.подробнее
Новость была оставлена 26 декабря 2016 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.