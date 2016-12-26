По факту пожара на рынке около станции метро Лесная в Киеве следственное отделение внесло ведомости в единый реестр досудебных расследований, директора рынка вызывают на допрос. Об этом сообщил руководитель Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский в эфире hromadske.ua.

Он отметил,.подробнее