Пожар на рынке на Лесной: директора вызывают на допрос
Категория: Столица | 26 декабря 2016 05:00

   По факту пожара на рынке около станции метро Лесная в Киеве следственное отделение внесло ведомости в единый реестр досудебных расследований, директора рынка вызывают на допрос. Об этом сообщил руководитель Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский в эфире hromadske.ua.

Он отметил,.подробнее

Новость была оставлена 26 декабря 2016 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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