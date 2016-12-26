Биатлонистка Ирина Старых включена в состав сборной России на четвертый этап Кубка IBU в итальянской коммуне Мартелло. Для Старых этот этап станет первым международным соревнованием после трехлетней дисквалификации. Россиянка была отстранена от выступлений с 23 декабря 2013 года за применение допинга.

Новость была оставлена 26 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.