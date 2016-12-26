Московский «Спартак» заплатил 2,7 миллиона рублей за поведение своих болельщиков в первых 17 турах чемпионата России по футболу сезона-2016/17. «Советский спорт» отмечает, что по этому показателю клуб уверенно лидирует в премьер-лиге. ЦСКА потратил на штрафы на миллион меньше. «Зенит» заплатил около 900 тысяч.

Новость была оставлена 26 декабря 2016 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.