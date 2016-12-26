С 30 декабря 2016 года в Киеве с 23:00 до 6:00 будут действовать три ночных троллейбусных маршрута и один автобусный. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

В частности, вводятся ночные троллейбусные маршруты №91H «Железнодорожный вокзал Центральный — ул. Милославская», №92H «Железнодорожный.подробнее