Стали известны маршруты движения ночных троллейбусов в Киеве
Категория: Столица | 26 декабря 2016 17:00

   С 30 декабря 2016 года в Киеве с 23:00 до 6:00 будут действовать три ночных троллейбусных маршрута и один автобусный. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

В частности, вводятся ночные троллейбусные маршруты №91H «Железнодорожный вокзал Центральный — ул. Милославская», №92H «Железнодорожный.подробнее

Новость была оставлена 26 декабря 2016 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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