Компания LG работает над новым флагманским смартфоном G6, который собирается представить в конце февраля или начале марта 2017 года. При этом его релиз планируется осуществить уже в апреле, но все может пойти по другому пути — появились слухи о возможном переносе анонса аппарата на более ранний срок.

Как стало известно, в марте может состояться уже начало продаж LG G6, а не его презентация широкой публике. Таким образом, анонс смартфона следует ожидать либо в январе на CES 2017, либо в феврале на MWC 2017, и связано все это с компаниями HTC и Samsung. HTC тоже работает над новым флагманом под названием HTC 11 и хочет выпустить его в апреле, а Samsung, работая над собственным S8, не успевает подготовить его к MWC 2017, где она хотела провести его презентацию.

Теперь S8 выйдет не раньше апреля, и у LG появился реальный шанс опередить всех и выпустить свой G6 раньше других, тем самым первой заняв новую нишу. На самом деле, все и правда может случиться именно так, потому что текущий флагман G5 не снискал популярности у широкой публики, даже несмотря на свою модульность, оказавшись во многом менее интересным в сравнении с конкурентами от тех же Samsung и HTC. В новом LG G6 будет полностью пересмотрена концепция дизайна, и производитель откажется от модульности, что позволит удешевить его производство и снизить итоговую стоимость.