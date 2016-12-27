Компания Fujitsu работает над новым ноутбуком бизнес-класса Lifebook T937, сочетающим в себе функционал планшетного компьютера. Это будет трансформер, но не совсем обычный: при наличии несъемной клавиатуры его сенсорный экран будет вращаться по вертикальной оси на 180 градусов.

Превращая мобильный ПК в планшет. Fujitsu Lifebook T937 станет преемником модели Т936, показанной на фото и вышедшей ровно год назад. Сохранив размеры экрана на уровне 13,3 дюйма по диагонали и принцип работы его поворотного механизма, новый компьютер теперь поддерживает разрешение 1366х768 точек (HD) в базе и Full HD (1920х1080) в топе. Также упомянуты процессоры Intel Core поколения Kaby Lake вплоть до Core i7 и поддержка оперативной памяти стандарта DDR4 объемом до 16 гигабайтов.

Дисковая подсистема реализована в виде твердотельного накопителя емкостью минимум 128 и максимум 512 гигабайтов. К прочим характеристикам нового Fujitsu Lifebook T937 можно отнести опциональную поддержку сотовых сетей четвертого поколения и еще одну опцию в вид сканера отпечатков пальцев и сканера рисунка вен. Во всех комплектациях мобильного ПК будут присутствовать модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4,1, порты USB 3.0 и USB-C, а также порт HDMI. По всей вероятности, новый Fujitsu Lifebook T937, укомплектованный ОС Windows 10 Pro, покажут на шоу CES 2017 с 5 по 8 января, а его цена составит от 1900 долларов США.