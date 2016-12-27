В Сети обнаружены новые фото смартфона Nokia E1, который в итоге может быть переименован в D1C. На снимке, сделанным, судя по его качеству, на Nokia 3310, можно различить смартфон в белом моноблочном корпусе с полным отсутствием дизайна. Вернее, на фото изображен даже не сам мобильник, а его лицевая панель, которая, впрочем дает кое-какие представления об аппарате в целом.

Итак, у грядущего Nokia E1, или как он в итоге будет называться, почти нет боковых рамок экрана, что уже хорошо, плюс под самим экраном, который, по слухам, получит разрешение Full HD и диагональ 5 или 5,5 дюйма, можно увидеть три сенсорные кнопки. Они расположены отдельно, то есть на них производитель экономить не стал. Показ Nokia E1 имеет все шансы состоятся уже в первых числах января 2017, и пройти он может не где-либо, а прямо в Лас-Вегасе, где в период с 5 по 8 января будет работать выставка потребительской электроники CES.

Исходя из приложенных к фотографии смартфона сведений выяснилось, что в распоряжении у этого моноблока будут находиться 4 Гб оперативной памяти, ОС Google Android 7 Nougat, 64 Гб встроенной памяти и некий неназванный процессор Qualcomm Snapdragon серии 600. Напомним, что в настоящее время брендом Nokia владеет компания HMD Global, которая уже выпустила под ним обычный телефон Nokia 150 с двумя SIM-картами. Надеемся, что смартфоны окажутся более функциональными.