Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает сборную Канады фаворитом на молодежном чемпионате мира. Также он отметил, что россияне, американцы, шведы и финны могут побороться за победу. Эксперт подчеркнул, что на турнире каждая из команд хочет показать уровень хоккея в своей стране.

Новость была оставлена 27 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.