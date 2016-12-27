Нападающий «Лестера» Джейми Варди присоединился к акции протеста болельщиков команды, которые перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном» надели маски с изображением форварда. Так фанаты выразили несогласие с решением Футбольной ассоциации Англии (FA) о дисквалификации 29-летнего игрока.

Новость была оставлена 27 декабря 2016 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.