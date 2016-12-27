Бывший секретарь Затокского поселкового совета Вячеслав Бокий, который в сентябре этого года был арестован по обвинению в организации заказного убийства, а потом при попустительстве прокуратуры отпущен под домашний арест, не явился на официальный вызов по повестке к следователю.

Новость была оставлена 27 декабря 2016 09:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.