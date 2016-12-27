Интернет-магазин GearBest и компания DOOGEE представляют новейший смартфон Y6 Max 3D с большим 6,5-дюймовым экраном, способным выводить 3D-изображение, различимое даже без очков. Это настоящий домашний кинотеатр, помещающийся в кармане и обеспечивающий не только трехмерное зрелище, но и высококачественный объемный звук, и все это по цене бюджетного телефона.





Смартфон DOOGEE Y6 Max 3D уже сегодня и вплоть до 12 января 2017 можно купить в GearBest всего за $160 в золотом или серебристом исполнениях. Цена включает в себя очень современную электронику, в частности, емкий аккумулятор на 4300 мАч, которого хватит на очень долгое время, и 6,5-дюймовый 3D-экран, наделенный поддержкой высокого разрешения Full HD. Кроме того, моноблок доставят до ближайшего к вам почтового отделения совершенно бесплатно, и в коробке вы обнаружите подарок – прочный силиконовый чехол-бампер и надежное защитное стекло на лицевую панель.

К характеристикам смартфона DOOGEE Y6 Max 3D относятся 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб ROM, слот microSD, два слота microSIM и две встроенные фотокамеры с разрешением 13 и 8 Мп. Рядом с основной камерой расположен сканер отпечатков пальцев, а два громких динамика вынесены на нижний торец металлического корпуса Смартфон весит 250 граммов при толщине не более 9 миллиметров и работает на базе ОС Google Android 6.0, а в его центральном процессоре MediaTek MT6750 установлены 8 ядер по 1,5 ГГц, видеокарта Mali-T860 и модуль для доступа к сетям 4G. Количество смартфонов DOOGEE Y6 Max 3D ограничено.

В рамках акции от DOOGEE и GearBest вы также можете приобрести смартфон DOOGEE Y6 Piano Black в черном глянцевом цвете всего за $150 с бесплатной доставкой и множеством подарков. Моноблок пришлют вам вместе с автомобильным держателем, чехлом-бампером, защитным стеклом на экран и высококачественным кожаным чехлом-книжкой. Количество экземпляров ограничено – не более 300 единиц. Отгрузка первых партий обеих заказанных моделей начнется уже 29 декабря.