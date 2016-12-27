Операционная система Windows XP, самая известная и любимая миллиардами людей, уже почти три года не получает обновления, но до сих пор используется по всему миру. Однако постепенно от нее отказываются и крупные разработчики ПО — в скором будущем сообщество Mozilla прекратит поддержку браузера Firefox под этой системой.

Как стало известно, браузер Firefox версии 52 станет последним для народной операционки. Однако прекращение поддержки затронет не только XP, но также мертворожденную Vista, увидевшую свет в 2007 году и уже тогда почти никому не нужную. Все версии Firefox, начина с 53, будут доступны только для Windows 7 и более новых операционных систем от Microsoft.

Но Mozilla решила поступить честно по отношению ко всем пользователям XP и Vista — да, новые версии Firefox с начала следующего года они перестанут получать, но их переведут на расширенную поддержку Firefox ESR. Это означает, что вплоть до сентября 2017 он и будут получать все обновления безопасности, и срок этой поддержки вполне может быть продлен еще на какое-то время — об этом Mozilla будет судить в июне нового года, оценивая общее количество пользователей, работающих в Firefox из-под устаревших версий Windows. Напомним, что XP входит в пятерку самых распространенных ОС во всем мире, а Vista плетется где-то в конце списка, наряду с малоизвестными дистрибутивами Linux.