В преддверии нового года состоялся анонс нового смартфона Gionee M2017, уже не просто обычного «китайца», а статусного средства связи, цена которого сравнима со стоимостью подержанного отечественного автомобиля. Моноблок получился столь же дорогой, сколь и стильный, да и производительность у него по нынешним меркам чуть ли не зашкаливает.

Наделенный уникальным дизайном, новый Gionee M2017 характеризуется настоящим сапфировым стеклом на лицевой панели, двойной камерой на 12 и 13 Мп, 8-мегапиксельной фронталкой и сканером отпечатков пальцев в кнопке на лицевой панели. Сенсорный экран здесь поддерживает разрешение Quad HD или 2560х1440 пикселей, основываясь на матрице AMOLED изогнутой формы, диагональ которой составляет сразу 5,7 дюйма. Аппарат собран на процессоре Qualcomm Snapdragon 653 с восемью ядрами и видеокартой Adreno 510, а еще в нем есть модуль LTE и контроллер оперативной памяти, коей тут в достатке — сразу 6 гигабайтов.

Gionee M2017 наделили 128 или 256 Гб встроенной памяти, GPS-ресивером, портом USB-C, двумя слотами под SIМ-карты и ОС Android 6 с оболочкой Amigo OS 3.5. Работает смартфон от АКБ емкостью 70000 мАч и стоит от $1007 за стандартную версию и до $2450 за модель с отделкой из кожи аллигатора.