Такси в Киеве начнет дорожать уже в предновогоднюю неделю. Тарифы начнут повышаться поэтапно — на 5-10% за раз, а в новогоднюю ночь к базовому тарифу прибавят 50%, пишет UBR.ua.Читай также: Стало известно, какой будет погода в Украине на Новый год Рост цены в новогоднюю ночь обусловлен увеличением заказов.подробнее

Новость была оставлена 27 декабря 2016 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.