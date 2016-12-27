Футбольный клуб «Ростов» расплатился с долгами по заработной плате. Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что команда получила все премиальные, полагающиеся ей за участие в Лиге чемпионов. Вся сумма в полном объеме поступила на расчетный счет ростовчан.

Новость была оставлена 27 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.