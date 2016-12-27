Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поприветствовал фанатов, пародировавших его на одной из улиц Дублина. Молодые люди имитировали манеру передвижения Макгрегора во время поединка, когда их заметил проезжавший мимо спортсмен. Машина остановилась, и боец пообщался с поклонниками.

Новость была оставлена 27 декабря 2016 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.