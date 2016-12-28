Декабрь 2016 года ознаменовался релизом в России новой электронной книги ONYX BOOX Monte Cristo с 6-дюймовым экраном. В отличие от всех предыдущих ридеров данной марки, здесь применен совершенно новый дизайн, предпосылки к которому можно было наблюдать в бизнес-ридере ONYX BOOX Prometheus.

Ридер относится к премиальному сегменту и с точки зрения эргономики разительно отличается от предшественников. В целом это полностью новое устройство для чтения книг, и единственное, что осталось неизменным – это высокое качество сборки, потому как изменения были внесены практически во все, включая программное обеспечение.

Нам посчастливилось одним из первых протестировать ONYX BOOX Monte Cristo и понять, в верном ли направлении движется ONYX, так кардинально меняя полюбившийся многим дизайн 6-дюймовых читалок. В рамках обзора рассмотрим все нюансы, характерные для данной книги, и сравним ее с ридером старой школы, ONYX BOOX Darwin 2. На момент написания статьи стоимость ONYX BOOX Monte Cristo составляла 11000 рублей.

Упаковка

Перейдя в ONYX BOOX Monte Cristo на новую концепцию дизайна, производитель решил не менять оформление упаковки, в очередной раз отдав предпочтение минималистичности. Прочный картон, не проминаемый пальцами, выкрашен в белый цвет и содержит на верхней грани название книги и ее символ – схематичное изображение замка Иф – фортификационного сооружения недалеко от Марселя, в котором был заточен Эдмон Дантес, впоследствии известный как граф Монте-Кристо. Этот же символ встречается на обложке чехла.

Снизу на упаковке производитель привел все сведения, необходимые оценки содержащегося в ней устройства. Здесь мы видим небольшую фотографию книги, которую можно было бы сделать немного больше, информацию о производителе и поставщике, а также перечень основных спецификаций, на основе которого можно сделать вывод о целесообразности или нецелесообразности покупки.

Комплектация

О том, что сама по себе небольшая книга ONYX BOOX Monte Cristo относится к премиум-сегменту, можно догадаться уже по тому, какие аксессуары поставляются вместе с ней. Бюджетные ридеры чаще всего довольствуются одним лишь дата-кабелем, используемым одновременно и для подзарядки, и для синхронизации с компьютером. Намного реже производители кладут слабенькое зарядное устройство.

В нашем случае есть и дата-кабель, и хорошее ЗУ на 1 ампер, и инструкция по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, плюс все это дополнено стильным чехлом, притом чехлом умным – он способен переводить книгу в режим сна для экономии заряда аккумулятора.

С инструкцией мы рекомендовали бы ознакомиться, так как новый ридер все же отличается от тех, что были выпущены ONYX за последние три года. Она довольно подробна и не оставляет неразрешенных вопросов после ее прочтения.

Характеристики

ONYX известна честным указанием всех спецификаций своих устройств, но иногда в перечне отсутствует указание количества ядер в процессоре. В случае ONYX BOOX Monte Cristo этот параметр присутствует, так что скрытых подробностей об этой книге не остается – все они перечислены в листе спецификаций. Это, кстати, как раз тот случай, когда в «Яндекс.Маркете» информации о гаджете предложено меньше (за исключением данных об автономной работе), нежели на официальном сайте разработчика, а также на упаковке или в комплектной инструкции. Разночтений в трех последних источниках нет. Список характеристик приведен ниже, и он содержит ряд строк, на которые следует обратить особое внимание.

— экран: 6 дюймов, E Ink Carta Plus, 16 оттенков серого, контрастность 14:1, 1072х1448 точек, плотность 300 ppi, сенсорный;

— подсветка: MOON Light;

— защитное стекло: ASAHI:

— процессор: 2-ядерный, 1 ГГц;

— память: 512 Мб ОЗУ, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— интерфейсы: microUSB 2.0, microSD, WI-FI 802.11n;

— OC: Android 4.2 Jelly Bean;

— аккумулятор: литий-полимерный, 3000 мАч;

— работа с файлами: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP;

— цвет корпуса: черный;

— размеры: 159х114х8 мм;

— вес: 205 граммов;

— особенности: металлический корпус.

Отметим наличие в данном устройстве электрофоретического экрана самого современного поколения Carta Plus, закрытого усиленным стеклом ASAHI прямиком из Японии. Подобного сочетания нет ни в одном другом ридере от других производителей, и даже в модельном ряду самой ONYX это первый подобный гаджет. Также нельзя не обратить внимание на наличие металлического корпуса.

Внешний вид

Как уже говорилось выше, книга ONYX BOOX Monte Cristo выглядит совсем не так, как ранее выпущенные ридеры. Сравните ее с ONYX BOOX Darwin 2 из одного из наших предыдущих обзоров. Новинка стала намного компактнее за счет уменьшения всех четырех рамок экрана, особенно верхней и нижней, и переноса кнопок перелистывания страниц на боковые торцы (их мы рассмотрим отдельно). К слову, аппаратной кнопки под дисплеем больше нет – все управление перенесено на сенсорный дисплей.

Лицевая панель здесь теперь полностью гладкая, но при этом не глянцевая и не особо маркая. Всю фронтальную часть закрывает стекло ASAHI, гарантирующее защиту дисплея от царапин и сколов. По неофициальным данным, взятым из форумов по электронным книгам, данная модель способна выдержать падение с полутораметровой высоты, но проверять это утверждение мы не стали.

Тыльная часть ONYX BOOX Monte Cristo тоже изменилась – вместо пластика с покрытием soft touch установлена монолитная металлическая пластина, также немного закрывающая боковые грани корпуса. Небольшая пластиковая вставка все же есть в нижней части задней панели и на нижнем торце – она содержит техническую информацию об устройстве, а снизу расположен весь набор кнопок и интерфейсов: здесь присутствуют порт microUSB 2.0, слот под карты microSD, а также кнопка включения со встроенным многоцветным светодиодом и утопленная в корпус кнопка перезагрузки.

Верхняя грань книги не содержит элементы управления, а кнопки листания страниц, полностью идентичные внешне, помешены на левом и правом торце корпуса.

В целом дизайн ONYX BOOX Monte Cristo изменился полностью, с сохранением логичного расположения экрана, элементов управления и логотипа производителя. Лучше стало или хуже, сейчас узнаем, но с эстетической точки зрения стиля и красоты однозначно прибавилось. В этом плане переход на новый уровень более чем очевиден.

Эргономика

Книга ONYX BOOX Monte Cristo стала намного компактнее по сравнению с предшествующими 6-дюймовыми моделями, что сделало возможным удерживание ее одной рукой. Применение металлической задней панели со слегка шероховатой поверхностью, равно как и использование защитного стекла, позволяет использовать книгу без комплектного чехла – она не выскальзывает из рук и не боится царапин на лицевой панели. Вес ридера хоть и большеват, но на деле совершенно не ощущается даже в одной руке. В этом плане все здорово.

Что нам откровенно не понравилось, так это кнопки. На наш взгляд, решение убрать центральную клавишу Home под дисплеем, с помощью которой было так удобно выходить в главное меню книги и управлять подсветкой, является в корне неверным. Конечно, можно привыкнуть к сенсорному управлению, но на это уйдет определенное время.

Далее, боковые кнопки стали меньше по размерам, хотя по-прежнему находятся на ощупь без особого труда, правда, уже не большими пальцами, как раньше, а указательными. Другое дело, что пользоваться ими не очень удобно – они хоть и расположены на боковых гранях, но уже немного захватывают и заднюю панель. Плюс они не очень надежно закреплены и немного шатаются при нажатии, хотя тактильный отклик очень четкий.

Наше мнение: боковые кнопки в ONYX BOOX Monte Cristo в том виде, в котором они есть сейчас, бесполезны, особенно та, что слева: если использовать книгу в чехле, она становится труднодоступной. Из этой ситуации есть два выхода: либо полный отказ от них, либо выбор более правильного места их дислокации с попутным увеличением габаритов. На данном этапе это серьезный просчет по эргономике.

В остальном книга очень удобна в эксплуатации, и ею вполне неплохо управлять с сенсорного экрана. Качество сборки порадовало – все элементы, помимо боковых кнопок, сидят плотно, люфты и скрипы отсутствуют. Также, на наш взгляд, кнопку включения намного логичнее было бы вынести на верхнюю грань корпуса – по крайней мере, рука автоматически тянется именно туда в ее поисках. Впрочем, снизу она легко ищется на ощупь, так что это, вероятно, дело привычки.

Экран

Панель Carta Plus – это самое современное по состоянию на декабрь 2016 года творение компании Е Ink. Она отличается высокой контрастностью и, самое главное, очень высоким в сравнении даже с обычной Carta разрешением. В ONYX BOOX Monte Cristo все это дает нам при стандартных 6 дюймах очень хорошее качество картинки, когда речь идет о просмотре изображений и документов, и возможность комфортного чтения книг даже наименьшим размером шрифта.

Контрастность дисплея и правда хорошая: он, конечно, не полностью белый, но уже близок к этому, что позволяет с комфортом читать книги без подсветки, если, конечно, позволяет внешнее освещение. На солнце экран, понятное дело, не слепнет и в целом ведет себя даже лучше, чем при свете торшера или люстры. Мультитач в данной модели распознает два одновременных прикосновения, благодаря чему во время чтения или просмотра документов и изображений масштаб можно менять как на смартфоне – двумя пальцами. Сенсор реагирует моментально, да и обновляется экран достаточно быстро для электронных чернил.

Стекло ASAHI на качество изображения не влияет, но зато закрывает саму панель, предотвращая непосредственный контакт пальцев с ней. По ощущениям от прикосновений книга стала напоминать смартфон или планшетный компьютер, и больше нет риска надавить чуть сильнее и повредить дисплей. Решение установить защитное стекло определенно оказалось верным.

Подсветка

Светодиодная подсветка нужна ONYX BOOX Monte Cristo далеко не всегда: контрастности экрана хватает для чтения при естественном освещении. На минимальной яркости, тем не менее, она вполне способна полностью выбелить дисплей, что повысит комфортность и снизит нагрузку на глаза.

По подсветке есть лишь одно замечание: в нижней части экрана видна ровная тень от светодиодов, чтению, тем не менее, не мешающая. В плане яркости здесь есть определенный запас: 10% делают экран кристально белым, 25% позволяют читать в сумерках или при неярком верхнем свете, а с 50% можно комфортно читать в полной темноте или под одеялом, как в детстве. Все, что выше, в большинстве случаев уже не пригодится, да и сразу ощущается воздействие на глаза.

Если не считать перелива внизу экрана, заливка молочно-белым вполне равномерна.

Чехол

В комплекте с ONYX BOOX Monte Cristo поставляется весьма неплохой чехол из очень плотных и качественных материалов. Он защищает книжку от повреждений со всех сторон, будучи весьма крепким снаружи и мягким внутри.

Внутренняя часть чехла отделана черным бархатом. Книжка держится в нем благодаря четырем лапкам, по одной на каждый угол. В верхнюю крышку встроен небольшой магнит, не дающий ей открываться и активирующий режим сна для экономии заряда аккумулятора.

Тип материала, из которого изготовлено внешнее покрытие обложки, определить не удалось, но по ощущениям от прикосновений он напоминает гобелен. Исполнение очень качественное, есть ровная строчка, а лапки-зажимы не царапают корпус книги.

Программное обеспечение

ONYX BOOX Monte Cristo работает на базе ОС Android 4.2, основательно очищенной от ненужного софта. Из того, что будет использоваться крайне редко, можно отметить браузер и клиент электронной почты. Экраны на электронных чернилах не предназначены для просмотра веб-страниц, да и писать письма с их помощью – удовольствие сомнительное.

Зато есть календарь для заметок, например, о книгах, которые хочется прочесть, доступ в Google Play для скачивания любых нужных приложений, простой в использовании, но при этом информативный словарь и жемчужина программной составляющей книги – OReader. C помощью этого приложения осуществляется процесс чтения текстов во всех распространенных форматах, и в нем по умолчанию присутствует множество настроек, даже возможность выбора действий по нажатию той или иной кнопки. Отметим, что установить параметры кнопок можно в стандартном меню настроек. Управление подсветкой в OReader перенесено в верхнюю часть экрана и вызывается по касанию в центре дисплея (возможен выбор другой зоны прикосновения).

Производительность

Отсутствие в прошивке ненужного софта сделало свое дело – книга загружается секунд за 15 и в дальнейшем работает без тормозов. Как ни странно, 512 Мб RAM для нее вполне достаточно, она очень быстро открывает любые книжки в наиболее распространенных форматах, ненадолго задумываясь лишь при открытии PDF и DJVU.

Субъективно быстрее всех ONYX BOOX Monte Cristo открывает документы в формате FB2 – книга на 1000 виртуальных страниц отобразится на экране спустя пару секунд после клика по ее иконке. По сути, устройство заточено именно под электронные книги и частично под изображения, но не под тяжелые файлы.

Автономная работа

В «Яндекс.Маркете» время работы от аккумулятора заявлено на уровне 15000 страниц. Откуда взята эта информация, ввиду ее отсутствия в официальных источниках, остается загадкой, но она странным образом соответствует действительности, с одной лишь оговоркой – при 50-процентной яркости экрана. Книжка ONYX BOOX Monte Cristo демонстрирует неплохие показатели автономности благодаря АКБ емкостью 3000 мАч.

— при 0% яркости: 26000 страниц;

— при 25% яркости: 20000 страниц;

— при 50% яркости: 15000 страниц;

— при 100% яркости: 9000 страниц.

1 страница в данном случае – это 1 обновление экрана. Именно по этому параметру и ведется подсчет автономности всех устройств с электрофоретическим дисплеем (на базе электронных чернил).

Заключение

Monte Cristo – это попытка ONYX BOOX выйти на новый уровень в сегменте компактных электронных книг, и попытка, на наш взгляд, вполне удачная. Первый блин комом не вышел: производителю удалось провести если не революцию, то хотя бы эволюцию дизайна своих 6-дюймовых ридеров. В пору пришлись и усиленное стекло, и металлическая задняя панель, и переработанное программное обеспечение, заточенное в первую очередь под тачскрин. С автономностью тоже все в полном порядке, так что единственное, что можно отнести к минусам, так это просчет с аппаратными кнопками. В остальном же к электронной книге за 11000 рублей у нас претензий не возникло. Своих денег она определенно стоит, тем более при наличии стильного фирменного чехла в комплекте.

Плюсы ONYX BOOX Monte Cristo

— свежий дизайн;

— защитное стекло на экране;

— металлический корпус;

— емкий аккумулятор;

— чехол в комплекте;

— высокое разрешение экрана.

Минусы ONYX BOOX Monte Cristo

— отсутствие кнопки Home под экраном;

— неудобные боковые кнопки.