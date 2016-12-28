Компания ONYX BOOX представила новую электронную книгу Prometheus, на момент анонса у которой не было ни одного конкурента, с учетом всех ее суммарных достоинств. Действительно, если посмотреть предложения от других крупных брендов, известных в большинстве стран мира, то нигде не будет ничего идентичного.

Что же делает ONYX BOOX Prometheus такой уникальной? Все дело в сочетании трех особенностей: экрана с диагональю 9,7 дюйма, подсветки и чехла в комплекте. Все прочие ридеры, потенциально способные соперничать с «Прометеем», пока не могут предложить светодиодную подсветку столь большого экрана, да и защитный чехол есть далеко не у каждого из них.

Сегодня ONYX BOOX Prometheus у нас на обзоре. Попробуем разобраться, что еще он может предложить потенциальному покупателю, помимо трех перечисленных конкурентных преимуществ. Устройство можно отнести к бизнес-классу, потому как стоит оно значительно дороже более компактных книг – 24000 рублей на момент написания статьи.

Упаковка

Для ONYX BOOX Prometheus, ввиду ее нестандартных габаритов, была разработана специальная упаковка, получившая, тем не менее, все плюшки, присутствующие в коробках от других «Ониксов». Речь идет в первую очередь о магнитных замках, минималистичном дизайне, а также о высоком качестве используемых материалов.

Логотип книги на верхней крышке переливается всеми цветами радуги аки голограмма, а сзади производитель разместил исчерпывающую информацию о самом устройстве и его основных достоинствах. Там же можно увидеть изображение лицевой панели своей книги. Словом, с информативностью упаковки полный порядок.

Комплектация

Держа в руках коробку с устройством для чтения электронных книг за 24000 рублей или приблизительно за $400, с учетом текущего курса, невольно ожидаешь обнаружить внутри нее очень много полезных аксессуаров, которые могли бы пригодиться в процессе чтения. Увы, но в случае ONYX BOOX Prometheus ожидания останутся неоправданными, потому как комплектация вполне обычная – все это мы видели ранее в других «Ониксах».

ONYX BOOX Prometheus поставляется в комплекте с дата-кабелем, гарантийным талоном, зарядным устройством, инструкцией по эксплуатации и фирменным чехлом, о котором поговорим отдельно. Все, больше здесь ничего нет, хотя, как вариант, с учетом размеров книги, очень пригодилась бы подставка для установки на стол.

Напрашивается вопрос – а за что же тогда такая сумма? Ответ на него будет дан в разделах «эргономика» и «экран», и, забегая вперед, отметим, что стоимость книжки более чем адекватная. Добавим также, что нам очень понравилась инструкция по эксплуатации: все-таки, электронная книга – это не смартфоны, в которых вне зависимости от модели эргономика и софт почти идентичны, здесь нужно вникать в работу ОС, и инструкция окажется хорошим подспорьем.

Аппаратные спецификации

Информация о начинке ONYX BOOX Prometheus есть на сайте производителя и в «Яндекс.Маркете», если вы хотите купить ее онлайн, а в случае покупки в традиционных магазинах электроники вам пригодится перечень на нижней части коробки. Все те же сведения можно найти и инструкции из комплекта поставки. Во всех четырех источниках информация приведена идентичная, без расхождений.

— экран: 9,7 дюйма, E Ink Pearl, 16 оттенков серого, 1200х825 пикселей, сенсорный;

— процессор: Freescale i.MX6, 1 ГГц;

— подсветка экрана: MOON Light;

— память: RAM 1 Гб, ROM 16 Гб, microSD до 32 Гб;

— интерфейсы: microUSB 2.0, microSD, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0;

— операционная система: Google Android 4.0.4;

— аккумулятор: 3000 мАч;

— корпус: металл (задняя часть), пластик (лицевая часть);

— защитное стекло экрана: отсутствует;

— цвет: черный;

— работа с файлами: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, DOC, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu;

— размеры: 258х177х10 мм;

— вес: 450 граммов;

— особенности: чехол в комплекте.

На данном этапе подтверждено наличие подсветки и полноценной мобильной ОС Android. Также раскрыта особенность корпуса – его тыльная часть выполнена из металла, вот только производитель забыл упомянуть о двухцветной составляющей корпуса – черный оттенок здесь имеет лишь лицевая панель.

Внешний вид

Экстерьер ONYX BOOX Prometheus сильно отличается от книжек ONYX BOOX с 6-дюймовым экраном. Дизайн подвергся изменениям, и на выходе остался лишь традиционный прочный пластик лицевой панели с мягким покрытием soft touch, очень приятным на ощупь. Сзади его уже нет – всю тыльную часть корпуса, с заходом на все четыре торца, прикрывает надежная металлическая пластина темно-зеленого оттенка. Ее поверхность также слегка шероховата, что позволяет книге не высказывать из рук во время эксплуатации. Также в нижней части задней панели можно увидеть отверстия, похожие на сетку динамика. На деле это вентиляция, необходимая для отвода тепла от внутренних компонентов книги, когда та находится в чехле. Без чехла рассеиванием тепла занимается металлическая пластина, и получается у нее это очень хорошо – книжка почти не греется в процессе эксплуатации.

Все органы управления ONYX BOOX Prometheus вынесены на правую грань экрана: это набор из четырех хорошо различимых визуально и на ощупь кнопок круглой формы – меню, листание вперед и назад, а также возврат к предыдущему пункту меню. Интерфейсы, среди которых microUSB и microSD, традиционно вынесены на нижний торец, и туда же помещены кнопки включения и сброса. Первая наделена небольшим светодиодом, а вторая утоплена в корпус, чтобы никто не нажал ее случайно. Непосредственно под дисплеем кнопок нет, на боковинах корпуса и сверху они тоже отсутствуют.

Задняя панель книги почти не собирает отпечатки пальцев – следы, конечно, остаются, но едва заметные, и удаляются любой мягкой тряпочкой. Пластиковая передняя часть немного более маркая, но тоже легко очищается. Лучше всех отпечатки собирает экран, но их можно увидеть лишь при определенных углах обзора.

Эргономика и качество сборки

Пластик и металл в корпусе ONYX BOOX Prometheus сочетаются на удивление хорошо – нет скрипов и люфтов. С учетом немалого веса книги возникает ощущение монолитности конструкции, к тому же все собрано и правда на славу. Немного люфтит лишь кнопка включения устройства, но это мелочь, на которую не обращаешь внимание.

Основные кнопки управления сидят очень плотно и имеют вполне ощутимую тактильную отдачу при нажатии. Усилия к ним прикладывать не нужно – они одновременно и тугие, и достаточно податливые. Промахнуться по кнопкам получится только у людей с очень крупными пальцами – расстояние между ними достаточно большое во избежание случайных нажатий.

Кнопки расположены под большой палец правой руки. Нажимать в целом удобно, но сперва нужно привыкнуть, как, впрочем, и ко всему новому. С точки зрения удобства эксплуатации у нас вопросов не возникло, но сразу отметим, что книгу лучше всего держать двумя руками ввиду ее габаритов и, главное, веса. Если держать одной, велика вероятность выронить ее.

Также вполне возможно управление и при помощи сенсорного экрана, заточенное под две руки. Тачскрин реагирует на прикосновения моментально, являясь емкостным, а не резистивным. С уверенностью можно сказать лишь, что экран не резистивный, то есть для срабатывания сенсора достаточно легкого касания. Поддержка жестов тоже в наличии – к примеру, «щипком» можно увеличить или уменьшить размер шрифта без необходимости лезть в настройки.

Чехол

Комплектный чехол для ONYX BOOX Prometheus по качеству исполнения ничуть не уступает чехлам от других премиальных книжек данного производителя, разве что он здесь больше по размерам. Это не только обложка, но еще и надежная защита устройства от появления сколов, трещин на экране и царапин на корпусе – с ней его можно даже брать с собой в путешествие и возить в чемодане, дисплей под надежной защитой.

Верхняя часть чехла выполнена из очень прочного материала, а нижняя представляет собой каркас из добротного полупрозрачного пластика, в который и помещается сама книга. В пластике есть дополнительные отверстия для вентиляции. Ридер удерживается практически со всех сторон, и притом довольно крепко – вероятность случайного выпадения равна нулю.

Внутренняя часть чехла отделана материалом черного цвета, на ощупь напоминающим бархат. Это сделано с целью максимально обезопасить заднюю панель и лицевую часть корпуса от царапин. Экстерьер выполнен здесь из эко-кожи очень высокого качества, с ровной строчкой по периметру. Сверху присутствует тиснение в виде логотипа электронной книги, такого же, как на упаковке.

Общее впечатление чехол оставил положительное. Книге в нем ничего не грозит даже разрядка аккумулятора, поскольку обложка умная и переводит устройство в спящий режим, когда пользователь закрывает ее.

Экран и подсветка

Сенсорный экран – это самый важный компонент любой электронной книги, и в ONYX BOOX Prometheus именно он, вместе отменным качеством материалов корпуса, объясняет высокую стоимость. Здесь применяется дисплей на основе электронных чернил производства компании Е Ink поколения Pearl. Чем больше экран по размерам, тем дороже обходится его выпуск, тогда как с обычными ЖК-панелями все в точности до наоборот – себестоимость мелких дисплеев для смартфонов выше в сравнении с себестоимостью экранов для планшетов.

В ONYX BOOX Prometheus, на секундочку, установлен почти 10-дюймовый тачскрин, и выбор на него пал неспроста: ридер заточен под чтение не только книг и заметок, но также газет, журналов, документов и даже нот, что отлично видно на одном из приложенных немного ниже скриншотов. Экран совершенно не выцветает на солнце и обновляется очень быстро. Поколение Pearl также отличается очень высокой контрастностью – 12:1, что позволяет комфортно читать книжку при солнечном или искусственно свете без включения подсветки.

Обновление экрана происходит практически моментально – глаз даже не всегда успевает заметить этот процесс, настолько все быстро. Качество отображаемой информации тоже вполне достойно – сказывается поддержка повышенного разрешения 1200х825 пикселей, благодаря которому можно выставлять минимальный размер шрифта и получать максимум информации при минимальном количестве обновлений.

Подсветка MOON Light – это то, что отличает ONYX BOOX Prometheus от всех существующих на сегодняшний день 9,7-дюймовых электронных книг. Место расположения светодиодов нами не определено из-за высокого качества сборки: невооруженным взглядом их не видно, а при включении подсветки нет характерных для многих ридеров засветов. Пользователю дана возможность регулировки ее яркости в очень больших пределах, даже с запасом.

Достаточный уровень комфорта при чтении под искусственным светом достигается уже при 20-процентной яркости подсветки – она остается невидимой, но экран становится кристально-белым, что улучшает контрастность и восприятие текста. В полной темноте хватит 50-60%, потому как при более высокой яркости глаза начинают быстро уставать. При солнечном свете от подсветки и вовсе можно отказаться ввиду достаточной штатной контрастности электрофоретической панели.

Итого, дисплей ONYX BOOX Prometheus радует, с какой стороны на него ни посмотри: и размеры подходящие для нестандартных документов, и разрешение высокое, и подсветка имеется. Так что да, стоимость устройства более чем оправдана. Впрочем, есть кое-что, с чем экран не справляется: данный ридер, как и все 100% устройств для чтения книг, непригоден для веб-серфинга ввиду особенностей технологии электронных чернил. На нем хорошо смотрятся только текстовые сайты, как всем известный «Башорг», но не более. С другой стороны, это уже побочная функция, до которой большинству покупателей просто не будет дела.

Программное обеспечение

ONYX BOOX Prometheus работает на базе ОС Android 4 Ice Cream Sandwich с собственным интерфейсом. По сути, о наличии операционки узнаешь не сразу, поскольку книга встречает удобной уникальной оболочкой со встроенной библиотекой и хорошей программой для чтения. Это знаменитый OReader, отвечающий всем современным требованиям и наделенный богатым количеством настроек, в том числе и очень тонких.

OReader является, можно сказать, сердцем электронной книги, поскольку вся работа с текстовыми файлами завязана именно на него. Приложение работает с более чем 10 форматами и даже открывает ZIP-архивы, и его можно кастомизировать под себя, сделав максимально удобным. Это относится и к кнопкам управления: в книге предусмотрено несколько вариантов их работы в режиме чтения. Для работы с PDF и DJVU используется Neo Reader – не менее удобная утилита, тоже с большим количеством тонких настроек.

При желании на ONYX BOOX Prometheus можно установить любой другой ридер, ведь в наличии есть модуль Wi-Fi и доступ к каталогу Google Play. Из него можно скачать практически любую утилиту, которая необходима, и превратить устройство из книги в планшетный компьютер с монохромным дисплеем. Здесь следует отметить, что не все программы поддерживают Android 4.x и могут запускаться на экране с электронными чернилами.

Предустановленных программ мало, что сделано для освобождения памяти, но есть все самое необходимое, включая штатный словарь, клиент электронной почты и даже виртуальный планшет для рисования. Занятые люди также могут использовать книгу для заметок и напоминаний при помощи приложения «Календарь», так что в этом плане ONYX BOOX Prometheus абсолютно универсален.

Производительность

Электронные книги не тестируются на производительность в приложениях – от них требуется лишь быстрый запуск книг, и не более. Аппаратной начинки ONYX BOOX Prometheus с избытком хватит для всех самых тяжелых книг по 1000 страниц и более, в этом можно даже не сомневаться. То же самое касается и изображений: к примеру, ноты ридер открывает с всего лишь секундной задержкой. А как обстоят дела с документами?

В перечне характеристик упомянута поддержка формата PDF, что мы и решили проверить. Раньше книги ONYX тестировались на открытие 400-мегабайтного файла с различным наполнением, от текста и формул для сканированных в высоком разрешении страниц и фотографий. На этот раз мы усложнили задачу, увеличив размер файла до 500 Мб.

Вопреки ожиданиям, книжка не зависла и не ушла в перезагрузку, то есть ей вполне хватает 1 Гб ОЗУ. Правда, ожидание открытия затянулось приблизительно на минуту, да и в процессе перелистывания страниц она иногда задумывалась, но, с другой стороны, мало какие PDF-документы весят так много, так что испытание ONYX BOOX Prometheus мы считаем вполне успешно завершенным. Вывод: возможностей начинки данного ридера хватит для открытия 99% текстовых файлов и документов.

Автономная работа

Оснащенная аккумулятором емкостью 3000 мАч, книга ONYX BOOX Prometheus расходует его заряд очень экономно, несмотря на размеры своего экрана. Правда, это все актуально для яркости подсветки от 0% до 50%, если же выбрать более высокое значение, то батарейка начинает садиться очень быстро. Однако мы уже отметили, что 50% вполне достаточно для комфортного чтения. Теперь к сухим цифрам.

— в режиме без подсветки: 25000 страниц;

— в режиме с подсветкой на 25%: около 17000 страниц;

— в режиме с подсветкой на 50%: чуть больше 14000 страниц;

— в режиме с подсветкой на 75%: 10000 страниц;

— в режим с подсветкой на 100%: почти 8400 страниц.

Единица измерения «1 страница» в данном случае подразумевает 1 обновление экрана, а не 1 страницу книги, не путайте. В целом результат для столь крупного экрана очень и очень неплохой, хотя аккумулятор никто не калибровал. Восполнение заряда от комплектного зарядного устройства на 1 ампер занимает порядка 4,5 часа.

Заключение и выводы

ONYX BOOX Prometheus – это книга для тех, кто регулярно работает с документацией и нестандартными изображениями, а также для тех, кто очень любит читать не столько книги, сколько газеты и журналы. Уникальная особенность данной модели, заключающаяся в наличии подсветки экрана, делает ридер намного более функциональным по сравнению с ближайшими конкурентами, а комплектный высококачественный чехол со 100-процентной гарантией определит выбор покупателя именно в пользу «Прометея».

В процессе тестирования минусы у этого ридера обнаружены не были, разве что можно вспомнить о комплекте поставки. А вот плюсов у него, как вы уже убедились, очень много. Рассмотрим их в виде небольшого перечня.

Плюсы ONYX BOOX Prometheus

— большой экран;

— подсветка дисплея;

— хорошее время работы от аккумулятора;

— чехол в комплекте;

— металлический корпус;

— продуманная эргономика;

— высокая производительность.

Минусы ONYX BOOX Prometheus

— недостаточно широкий комплект поставки.